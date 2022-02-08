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Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🔥 | Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 10:03
Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🔥 | Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 8 Şubat Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

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