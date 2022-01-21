Dört dörtlük paşa

Süper Lig'de Kasımpaşa kasırgası dinmiyor. 17. haftada sahasındaki 3-1'lik Sivas yenilgisi sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu'yla yollarını ayıran Paşa, yardımcı antrenör Sami Uğurlu yönetiminde futbol resitali sunuyor. Kasımpaşa, geçen hafta, İstanbul'da Cimbom'u deviren Giresunspor'u deplasmanda yendikten sonra tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ı da 3-1 mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetinin altına imza attı.



DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Sami Uğurlu'nun öğrencileri galibiyet serisine 2-0'lık Altay maçıyla başladı. Hatay ve Giresun'un ardından Galatasaray'ı da mağlup etmeyi başaran İstanbul ekibi, 4'te 4'le düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. 18 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Paşa, Sami Uğurlu sonrasında müthiş bir çıkış yakaladı ve kupayla birlikte 6 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra son 6 maçta sadece 3 gol yedi.



GOLLERE SEVİNMEDİLER

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Donk ile Umut Bozok, Kasımpaşa'nın ilk 2 golünü attı. Hollandalı oyuncu ile Fransa'dan gelen ve Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Umut Bozok gol sevincini yaşamaması dikkat çekti.