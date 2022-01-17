Hocasız Paşa tutulmuyor!

Kasımpaşa kasırgası dinmiyor. Paşa, geçen hafta İstanbul'da Cimbom'u deviren Giresunspor'u deplasmanda yıktı. Maça hızlı başlayan Paşa, 12'de Ben Ouanes ile öne geçti. 30'da Doğucan'a sert giren Pelupessy, direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Çotanaklar'da Diabate ve Balde net pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk 1-0 sona erdi.



4 MAÇTIR NAMAĞLUP

İkinci yarıda 65'te Balde'nin elle oynamasına VAR'dan penaltı çıktı. Hadergjonaj farkı ikiye çıkardı. 74'te Ben Ouannes'in gollük vuruşunu Okan kurtardı. 81'de Aziz'in altı pasa gönderdiği topa Balde dokunamayınca Sami Uğurlu'nun öğrencileri yenilmezlik serisini 4'e yükseltip, üst üste 3. galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi ise evinde art arda 2. kez yenildi.



UĞURLU: AVANTAJ KAZANDIK

Kasımpaşa ile 5 maçtır yenilmeyen Sami Uğurlu Giresun'da avantaj yakaladıklarını söyledi. Uğurlu, "Kazanmamız gereken bir deplasmandı çünkü avantaj olarak gerideyiz. Kazanmak avantaj oldu" diye konuştu.



ŞANSSIZLIK YAKAMIZDAYDI

Giresunspor'un hocası Hakan Keleş, şanssızlıktan yakındı. Keleş, "Erken gol, kırmızı kart ve yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Biraz şanssızlıklar bugün yakamızdaydı" yorumu yaptı.