Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçının 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeya çalışacak.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı süren Kevin Varga'nın yanı sıra Nicolai Jörgensen ile Nabil Dirar karşılaşmada forma giyemeyecek. Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23 Eylül Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

ALANYASPOR KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Kasımpaşa: Ertuğrul, Mehmet, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut

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