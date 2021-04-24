Haberler Kasımpaşa Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik!

Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'da maçı öncesi 5 eksik!

Son dakika spor haberleri... Kasımpaşa, 'in 37. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan 'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Jeanvier, , ve maçta forma giyemeyecek.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik!

Kasımpaşa, 'in 37. haftasında yarın 'ye konuk olacak. 'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, 'den naklen yayımlanacak.

Teknik direktör 'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise 'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakanın 21'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Fenerbahçe ise 69 puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan ile sakatlıkları devam eden , , ve karşılaşmada forma giyemeyecek.


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