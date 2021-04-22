Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI

Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI

'in 36. haftasında , deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor... Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım da kazanarak düşme potasından çıkmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:56
Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI

'in 36. haftasında , deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor... Alt sıralardan kurtulmak isteyen 33 puanla 19. sırada bulunan Başakşehir ve 37 puanla 16. basamakta yer alan Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılmatı hedefliyor.

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayaan mücadeleyi hakem yönetiyor. Zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, , Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.

Başakşehir: , , , , , , , , , , .

SON DAKİKA