Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor... Alt sıralardan kurtulmak isteyen 33 puanla 19. sırada bulunan Başakşehir ve 37 puanla 16. basamakta yer alan Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılmatı hedefliyor.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayaan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.