Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda puan yada puanlar alma peşinde.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Merghim Berisha, Serdar Dursun

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.