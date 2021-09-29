Son 9 yılın en iyi Fenerbahçe'si! İşte o rakamlar

Süper Lig'de 7. haftanın sonunda liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, savunma performansıyla alkış alıyor.

Vitor Pereira'nın üçlü savunma tercihi, meyvelerini verirken sarı-lacivertliler, son 9 sezonun en iyi savunma performansına da imza atmış durumda. Takvim'in haberine göre 7 maçta kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe, son olarak 2012-2013 sezonun ilk 7 haftasında kalesinde 5'ten az gol görmüştü.

3'lü savunma oynatıyor diye eleştirilen Portekizli teknik adamı, zaman haklı çıkarmışa benziyor.