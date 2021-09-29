Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira taraftarın güvenini kazandı! 'Vardır bir bildiği'

Fenerbahçe'de sezon öncesi ikinci kez göreve geleceği açıklandığında tartışma konusu olmuştu. Daha kariyerli bir teknik adam beklentisi içinde olanlar yönetimi ağır sözlerle eleştirmişti. Tam eleştirilerin son bulduğu anda bu kez oynatacağı sistemle gündeme geldi, camiada soru işaretleri oluşturdu. Ancak Vitor Pereira, kamp döneminden bu yana oynatmayı hedeflediği futboldan vazgeçmedi, Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın sonunda birçok eksik oyuncuya rağmen liderlik koltuğuna oturmayı bildi. İlk olarak kamp çalışmalarının ardından kadroda düşünmediği 15 futbolcuyla yolları ayırdı.



GENÇLERE GÜVEN SAĞLADI

Sezon başından bu yana 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Portekizli hoca, sezon başından itibaren tam kadro hiçbir maça çıkamadı. Sakatlıkların çokluğu nedeniyle sıkıntı da yaşayan tecrübeli teknik adam, maçlara göre kadro belirledi, yeri geldi Mesut Özil, Valencia gibi yıldızlarını kesti. Gözden çıkarılan Zajc, Tisserand, Ferdi ve Novak'ı tekrar takıma monte eden Pereira; Muhammed başta olmak üzere Arda ve Fatih gibi gençlerin de önünü açtı. Geldiği ilk günden itibaren takımın vazgeçilmezi olan Kim Min Jae'nin transferinde başrol oynayan Vitor Pereira, uzun yıllar sonra Fenerbahçe'de birlikteliği sağladı.



