Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi. Ligde 5 haftadır galibiyete hasret kalan İstanbul ekibi, çareyi teknik adam değişikliğinde buldu. Lacivert-beyazlılar resmi hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

Sezon içinde İrfan Buz'un yerine göreve getirilen Çapa yönetiminde Kasımpaşa, 21 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Çapa'nın teknik direktörlüğünde 21 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

Kasımpaşa, Çapa döneminde Türkiye Kupası'nda ise birer galibiyet ve yenilgiyle maçları tamamladı.

Fuat Çapa, ayrıca 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.