Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

'da hazırlıkları sürüyor

, 'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:56
Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın, taktik çalışmalarının ardından yapılan çalışmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.


SON DAKİKA