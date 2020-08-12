Altıparmak: Hedef Avrupa

Kasımpaşa'da Fuat Çapa'nın yerine getirilen, Mehmet Altıparmak'la 1 yıllık imza atıldı. Altıparmak, "Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız" diye iddialı konuştu.