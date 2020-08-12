Altıparmak: Hedef Avrupa - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Altıparmak: Hedef Avrupa

Altıparmak: Hedef Avrupa

'da 'nın yerine getirilen, 'la 1 yıllık imza atıldı. Altıparmak, "Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa ve 'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız" diye iddialı konuştu.

'da 'nın yerine getirilen, 'la 1 yıllık imza atıldı. Altıparmak, "Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa ve 'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız" diye iddialı konuştu.

  1. 12.8.2020
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