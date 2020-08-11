Mehmet Feyzi Kasımpaşa’da

24 yaşındaki sağ bekin transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklanacak. Süper Lig'de forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Feyzi, "Kasımpaşa'ya elimden geldiğince hizmet edeceğim. Düzenli forma giyip takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı.