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11 Ağustos 2020, Salı
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’da

Mehmet Feyzi Kasımpaşa’da

savunma hattına takviye yaptı. temsilcisi, 'la sözleşmesi sona eren Yıldırım ile anlaşma sağladı.

24 yaşındaki sağ bekin transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklanacak. 'de forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten , "'ya elimden geldiğince hizmet edeceğim. Düzenli forma giyip takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı.

  1. 11.8.2020
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