Son dakika: Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile anlaştı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Kasımpaşa Mehmet Altıparmak Süper Lig takımıyla anlaştı!

Son dakika: ile anlaştı

Son dakika: Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile anlaştı

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran ve takımını Süper Lig'e çıkartmayı başaran 'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli antrenör, Süper Lig ekiplerinden ile anlaştı.

son olarak Hatayspor'u çalıştırmış ve TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarmıştı.

51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 13:47
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