Son dakika: Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile anlaştı
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran ve takımını Süper Lig'e çıkartmayı başaran Mehmet Altıparmak'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli antrenör, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.
Mehmet Altıparmak son olarak Hatayspor'u çalıştırmış ve TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarmıştı.
51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 13:47
- Son dakika: Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile anlaştı
- Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı
- Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!"
- Son dakika: Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geliyor!
- Beşiktaş'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.