Son dakika: Mehmet Altıparmak Kasımpaşa ile anlaştı

Mehmet Altıparmak son olarak Hatayspor'u çalıştırmış ve TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarmıştı.

51 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, Gaziantep FK, Erzurumspor, Elazığspor, Gümüşhanespor, Denizlispor, Alanyaspor, Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Altay, Konya Şekerspor, Tarsus ve Kocaelispor takımlarını da çalıştırmıştı.