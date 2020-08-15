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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Paşa Depe’yle vedalaştı

Paşa Depe’yle vedalaştı

, 'nin sözleşmesini uzatmadı. İlhan Depe, 2.5 senedir formasını giydiği lacivert- beyazlılarla vedalaştı.

, 'nin sözleşmesini uzatmadı. İlhan Depe, 2.5 senedir formasını giydiği lacivert- beyazlılarla vedalaştı. Daha önce , Ş.Urfa, İnegöl, ve formaları giyen 27 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 29 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.
  1. 15.8.2020
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