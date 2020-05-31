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31 Mayıs 2020, Pazar
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Quaresma yolcusu

Quaresma Brezilya yolcusu

'yla kontratı bitecek Quaresma, menajerler aracılığıyla 'nın Botafogo, ve Vasco kulüplerine önerildi.

'yla kontratı bitecek Quaresma, menajerler aracılığıyla 'nın Botafogo, ve Vasco kulüplerine önerildi. 36 yaşındaki Portekizli yıldız da Brezilya fikrine sıcak bakıyor. Gremio'nun bu transferde iştahlı olduğu ve bir görüşme yapılabileceği belirtildi.
  1. 31.5.2020
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