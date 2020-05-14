Son dakika: Kasımpaşa'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi
Beşiktaş'ta açıklanan vakaların ardından Süper Lig'de corona virüsü tehlikesi yayılıyor. Son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcuda corona virüsüne rastlandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişide corona virüsü (Covid-19) görülmesinin ardından Süper Lig'de vakalar giderek artıyor.
Son olarak İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'da da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildiği öğrenildi.
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 15:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Kasımpaşa'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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