Son dakika: Kasımpaşa'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Kasımpaşa Süper Lig ekibinin iki futbolcusunda corona tespit edildi!

Son dakika: 'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi

Son dakika: Kasımpaşa'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi

Beşiktaş'ta açıklanan vakaların ardından 'de corona virüsü tehlikesi yayılıyor. Son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden 'da iki futbolcuda corona virüsüne rastlandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişide corona virüsü (Covid-19) görülmesinin ardından 'de vakalar giderek artıyor.

Son olarak İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'da da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildiği öğrenildi.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 15:11
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