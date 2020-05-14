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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a bir şok daha! Testi pozitif çıktı...

Başkanı 'ye corona virüsü şoku!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye corona virüsü şoku!

'ta son dakika corona virüsü gelişmesi... Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamada, Başkan 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını resmen açıkladı! İşte detaylar...

, Başkan 'nin corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaşu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK 'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 14:55
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