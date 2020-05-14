Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye corona virüsü şoku!
Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü gelişmesi... Siyah beyazlılar yaptığı resmi açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını resmen açıkladı! İşte detaylar...
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Yapılan resmi açıklamaşu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 14:55
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