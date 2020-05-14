Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. https://t.co/hcMFW13Lcl— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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