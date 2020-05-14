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14 Mayıs 2020, Perşembe
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'tan 'ya geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı

Kulübü, 'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübü, 'da iki futbolcunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

  1. 14.05.2020
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