Beşiktaşlı yöneticiden Ahmet Nur Çebi açıklaması!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kocadağ, paylaşımında, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin moralinin yüksek olduğunu söyledi.
Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.
- 14.05.2020
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