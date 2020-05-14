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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Beşiktaşlı yöneticiden açıklaması!

Beşiktaşlı yöneticiden Ahmet Nur Çebi açıklaması!

Emre Kocadağ, corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıkan Başkanı 'nin son durumu hakkında hesabından paylaşımda bulundu. Kocadağ, paylaşımında, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı 'nin moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Emre Kocadağ, hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

  1. 14.05.2020
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