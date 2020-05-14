Son dakika: Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu
Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta 8 kişide daha corona virüsü tespit edilmesinin ardından antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.
Futbolda artan corona virüsü vakaları, Beşiktaş'a da sıçradı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kulüpten yeni bir açıklama daha geldi ve yapılan ikinci testlerden sonra 8 kişide corona virüsüne rastlandığı bildirildi.
Son dakika haberine göre; bu sonuçların ardından Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 15:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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