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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: 'ta antrenmanlar süresiz durduruldu

Son dakika: Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu

Son dakika haberine göre; 'ta 8 kişide daha corona virüsü tespit edilmesinin ardından antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

Futbolda artan corona virüsü vakaları, 'a da sıçradı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kulüpten yeni bir açıklama daha geldi ve yapılan ikinci testlerden sonra 8 kişide corona virüsüne rastlandığı bildirildi.

Son dakika haberine göre; bu sonuçların ardından Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 15:05
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