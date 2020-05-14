Son dakika: Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu

Futbolda artan corona virüsü vakaları, Beşiktaş'a da sıçradı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kulüpten yeni bir açıklama daha geldi ve yapılan ikinci testlerden sonra 8 kişide corona virüsüne rastlandığı bildirildi.

Son dakika haberine göre; bu sonuçların ardından Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.