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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Q7’den mesaj: “Geri döndük”

Q7’den mesaj: “Geri döndük”

, antrenmanlara yeniden başladı. 'nde yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.

, antrenmanlara yeniden başladı. 'nde yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı. Takımın Portekizli yıldızı Quaresma da sosyal medya hesabından idmandaki fotoğrafıyla birlikte "Geri döndük" mesajını paylaşarak, futbola olan özlemini vurguladı.

  1. 29.4.2020
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