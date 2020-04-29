Q7’den mesaj: “Geri döndük”
Kasımpaşa, antrenmanlara yeniden başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.
Kasımpaşa, antrenmanlara yeniden başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı. Takımın Portekizli yıldızı Quaresma da sosyal medya hesabından idmandaki fotoğrafıyla birlikte "Geri döndük" mesajını paylaşarak, futbola olan özlemini vurguladı.
- 29.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Q7’den mesaj: “Geri döndük” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.