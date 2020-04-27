Kasımpaşa sahaya indi!

Futbola verilen corona virüsü arası sonrası Süper Lig'in haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, bazı kulüpler de saha çalışmalarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa da corona virüsü arası sonrası sahaya inerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İşte Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan antrenman açıklaması:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiğimiz antrenmanlara Takımımız yeniden başladı.



Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerimizde, Teknik Direktörümüz Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 17:30'da başladı.



Antrenmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı ve hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncularımız antrenmana ısınma hareketleriyle başladılar, dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.



Takımımız, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.