Göztepe çalışmalara start verdi
Göztepe, Süper Lig'e verilen corona virüsü arası sonrası ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın 5'erli gruplar halinde gerçekleştirildiği açıklanırken, oyunculara tesislere girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, corona virüsü arası sonrası ilk çalışmasını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.
İşte Göztepe'den yapılan açıklama:
Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Futbol A Takım sporcularımız belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde çalışmaya başladı.
5 gruba ayrılan takımımız gruplara verilen saatlerde tesislere gelecek ve bir diğer grup gelmeden tesisten ayrılmış olacak. Tesis soyunma odalarımızın, duşlarımızın ve yemekhanemizin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncularımızın tesise girişlerinde ateş ölçümü yapılacak. Çalışmalar minimum personel ile gerçekleşecek ve antrenman dışında tesiste maske takımı zorunlu olacak.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 21:34
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