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27 Nisan 2020, Pazartesi
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çalışmalara start verdi

Göztepe çalışmalara start verdi

, 'e verilen corona virüsü arası sonrası ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 'ndeki antrenmanın 5'erli gruplar halinde gerçekleştirildiği açıklanırken, oyunculara tesislere girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı belirtildi.

ekiplerinden , corona virüsü arası sonrası ilk çalışmasını 'nde yaptı.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama:

Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren A Takım sporcularımız belirlenen bazı kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde çalışmaya başladı.

5 gruba ayrılan takımımız gruplara verilen saatlerde tesislere gelecek ve bir diğer grup gelmeden tesisten ayrılmış olacak. Tesis soyunma odalarımızın, duşlarımızın ve yemekhanemizin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncularımızın tesise girişlerinde ateş ölçümü yapılacak. Çalışmalar minimum personel ile gerçekleşecek ve antrenman dışında tesiste maske takımı zorunlu olacak.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 21:34
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