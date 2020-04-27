Napoleoni Göztepe’de kalmak istiyor
Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek Stefano Napoleoni’nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek Stefano Napoleoni'nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni'nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, "Umarım burada kalırım. Göztepe'de ve İzmir'de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.
Sezon başında Medipol Başakşehir'den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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