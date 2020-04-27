Napoleoni Göztepe’de kalmak istiyor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Napoleoni ’de kalmak istiyor

Napoleoni Göztepe’de kalmak istiyor

Son dakika haberleri... ekiplerinden ’de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek ’nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

ekiplerinden 'de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek 'nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi. Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV ve Aytemiz Alanyaspor'un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni'nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, "Umarım burada kalırım. Göztepe'de ve 'de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

Sezon başında 'den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

  1. 27.04.2020
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