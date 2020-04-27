Göztepe kolları sıvadı
Göztepe'de kontratları sona erecek takımın önemli isimlerine şimdiden talipler çıktı.
Göztepe'de kontratları sona erecek takımın önemli isimlerine şimdiden talipler çıktı. İspanya'da Huesca'dan kiralanan Serdar Gürler, Brezilyalı stoper Titi, Portekizli kaptan kaleci Beto, orta saha Castro ve Soner Aydoğdu için birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi. Oyuncularını elinden kaçırmak istemeyen Göz-Göz'de Teknik Direktör İlhan Palut'un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediği ve Başkan Mehmet Sepil'e bu konuda raporunu verdiği belirtildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi gelir kaybı yaşayan Göztepe'de Sepil'in futbolculardan ücretlerinde fedakarlık yapmasını isteyeceği de vurgulandı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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