Göztepe kolları sıvadı

Göztepe'de kontratları sona erecek takımın önemli isimlerine şimdiden talipler çıktı. İspanya'da Huesca'dan kiralanan Serdar Gürler, Brezilyalı stoper Titi, Portekizli kaptan kaleci Beto, orta saha Castro ve Soner Aydoğdu için birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi. Oyuncularını elinden kaçırmak istemeyen Göz-Göz'de Teknik Direktör İlhan Palut'un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediği ve Başkan Mehmet Sepil'e bu konuda raporunu verdiği belirtildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi gelir kaybı yaşayan Göztepe'de Sepil'in futbolculardan ücretlerinde fedakarlık yapmasını isteyeceği de vurgulandı.