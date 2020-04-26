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26 Nisan 2020, Pazar
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’den genç yatırım

Göztepe’den genç yatırım

'de koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler gençlere çevrildi.

'de koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler gençlere çevrildi. Kontratı bitecek birçok futbolcuyla yolları ayıracak sarı- kırmızılılarda kaleciler Göktuğ, Eren ve Arda'nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin'in yeni sezonda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi.
  1. 26.4.2020
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