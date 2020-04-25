Göztepe yıldız isme teklifini yaptı! Fenerbahçe...
Süper Lig ekibi Göztepe, takımdan ayrılması gündemde olan Alpaslan Öztürk'ün alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Espanyol'un 31 yaşındaki oyuncusu Naldo için teklif yaptığı ifade edildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Alpaslan Öztürk'ü cazip bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Göztepe yönetimi savunma hattını güçlendirmek adına çalışmaları başlattı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Wallace Reis ve Atınç'tan istediği verimi alamayan kurmaylar stoper takviyesi için İspanya La Liga ekibi Espanyol'un Brezilyalı yıldızı Naldo'ya kanca attı. La Liga'da son sırada yer alan ve küme düşme sancısı yaşayan Espanyol ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklif yapıldı.
Espanyol'un Naldo'nun sözleşmesinde 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olduğu ancak Brezilyalı futbolcunun kulüpten ayrılmayı planladığı öğrenildi. Brezilya'da Sao Joao ekibinden yetişen ve ülkesinde Ponte Preta, Cruzeiro ve Gremio ekiplerinde de görev yapan Naldo, Avrupa'da ise Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon ve Krasnodar ekiplerinde de top koşturdu.
GÖZTEPE'YE SICAK BAKIYOR
Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Naldo için Göztepe de devreye girerken kariyerine yeni bir yön vermeyi planlayan Brezilyalı stoperin teklifleri değerlendirdiği, Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi.
Brezilyalı stoper kulüp kariyerinde 207 resmi maça çıkarken bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Futbol hayatı boyunca 3 kez kırmızı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken 1 golün de asistini yaptı.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe yıldız isme teklifini yaptı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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