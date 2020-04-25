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Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Hırvat teknik direktör
Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemi yeni teknik direktör. Birçok antrenörle ismi anılan sarı-lacivertliler için Hırvatistan'dan flaş bir iddia geldi. İşte Kanaryalar'ın görüşmelere başladığı o isim...
25 Nisan 2020 Cumartesi 06:37
Güncelleme: 25.04.2020 06:39
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Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ikinci yarıda aldığı üst üste sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal iler yollarını ayırmıştı.
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Yanal'ın ayrılmasının ardından kısa bir süreliğine takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Bu süreçte sarı-lacivertliler, teknik direktör arayışlarını başlatarak ideal isimleri masaya yatırdı.
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hoca arayışını hızlandıran Sarı Kanaryalar için son iddia ise Hırvatistan'dan geldi.
Süper Lig devinin, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmelere başladığı ifade edildi.
Başarılı olmasına rağmen Zagreb ile yollarını ayıran Bjelica, Fenerbahçe'yi ima eden açıklamalar yaptı.