Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Hırvat teknik direktör

Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündemi yeni teknik direktör. Birçok antrenörle ismi anılan sarı-lacivertliler için Hırvatistan'dan flaş bir iddia geldi. İşte Kanaryalar'ın görüşmelere başladığı o isim...