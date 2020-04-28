Rota yine Ada
Gelecek sezon iddialı olmak isteyen Göztepe, İngiltere Championship ekibi Charlton’la kontratı bitecek 30 yaşındaki golcü Lyle Taylor ile görüştü; ilk temas olumlu.
Süper Lig'de bir sonraki sezon zirve mücadelesi vermek isteyen Göztepe, golcü transferi için yönünü yine İngiltere'ye çevirdi. İngiliz santrforu Cameron Jerome ve takımın diğer golcüsü Deniz Kadah'tan bir türlü beklediği verimi alamayan yönetim, transfer listesine bir yıldız daha ekledi. Lokomotiv Moskova'dan Eder'in yanı sıra Lille'den Remy ve Vitesse'den Matavz'a kanca atan sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Charlton'dan forma giyen Lyle Taylor'ın da peşine düştü.
BONSERVİSİ ELİNDE
Taylor'a 2 yıllık bir teklif sunacak olan Göztepe yönetimi, transferi büyük bir titizlikle tamamlamak istiyor. İngiltere dışında hiç oynamayan tecrübeli forvetle kurulan ilk temas sonrasında İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 1 milyon 400 bin euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki golcüye bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşıyor.
16 GOLDE İMZASI VAR
İngiltere'de Milwall altyapısında yetiştikten sonra Bournemouth, Sheffield United ve Wimbledon gibi takımlarda oynayan Taylor, bu sezon Charlton'ta 22 maçta 11 gol atıp, 5 golün de asistini yaptı.
- 28.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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