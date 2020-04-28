Rota yine Ada

Süper Lig'de bir sonraki sezon zirve mücadelesi vermek isteyen Göztepe, golcü transferi için yönünü yine İngiltere'ye çevirdi. İngiliz santrforu Cameron Jerome ve takımın diğer golcüsü Deniz Kadah'tan bir türlü beklediği verimi alamayan yönetim, transfer listesine bir yıldız daha ekledi. Lokomotiv Moskova'dan Eder'in yanı sıra Lille'den Remy ve Vitesse'den Matavz'a kanca atan sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Charlton'dan forma giyen Lyle Taylor'ın da peşine düştü.

BONSERVİSİ ELİNDE

Taylor'a 2 yıllık bir teklif sunacak olan Göztepe yönetimi, transferi büyük bir titizlikle tamamlamak istiyor. İngiltere dışında hiç oynamayan tecrübeli forvetle kurulan ilk temas sonrasında İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 1 milyon 400 bin euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki golcüye bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşıyor.

16 GOLDE İMZASI VAR

İngiltere'de Milwall altyapısında yetiştikten sonra Bournemouth, Sheffield United ve Wimbledon gibi takımlarda oynayan Taylor, bu sezon Charlton'ta 22 maçta 11 gol atıp, 5 golün de asistini yaptı.