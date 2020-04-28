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28 Nisan 2020, Salı
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Rota yine Ada

Rota yine Ada

Gelecek sezon iddialı olmak isteyen , Championship ekibi ’la kontratı bitecek 30 yaşındaki golcü ile görüştü; ilk temas olumlu.

'de bir sonraki sezon zirve mücadelesi vermek isteyen , golcü transferi için yönünü yine 'ye çevirdi. İngiliz santrforu Cameron Jerome ve takımın diğer golcüsü Deniz Kadah'tan bir türlü beklediği verimi alamayan yönetim, listesine bir yıldız daha ekledi. 'dan Eder'in yanı sıra Lille'den Remy ve Vitesse'den Matavz'a kanca atan sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi 'dan forma giyen 'ın da peşine düştü.

BONSERVİSİ ELİNDE
Taylor'a 2 yıllık bir teklif sunacak olan Göztepe yönetimi, transferi büyük bir titizlikle tamamlamak istiyor. İngiltere dışında hiç oynamayan tecrübeli forvetle kurulan ilk temas sonrasında 'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 1 milyon 400 bin euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 30 yaşındaki golcüye bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşıyor.

16 GOLDE İMZASI VAR
İngiltere'de Milwall altyapısında yetiştikten sonra Bournemouth, Sheffield United ve Wimbledon gibi takımlarda oynayan Taylor, bu sezon Charlton'ta 22 maçta 11 gol atıp, 5 golün de asistini yaptı.

  1. 28.4.2020
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