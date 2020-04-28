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28 Nisan 2020, Salı
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Napoleoni müjdesi

Napoleoni müjdesi

'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 'den müjdeli haber geldi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki İtalyan golcünün Göz-Göz'de devam etmek istediği öğrenildi.

'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 'den müjdeli haber geldi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki İtalyan golcünün Göz-Göz'de devam etmek istediği öğrenildi. , ve Alanya'nın peşinde olduğu bildirilen tecrübeli santrforun, "Umarım burada kalırım. Göztepe'de ve 'de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği belirtildi. Sezon başında 'den gelen Napoleoni, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
  1. 28.4.2020
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