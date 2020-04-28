Kaptan Beto'dan Göztepe'ye yeşil ışık
Son dakika haberleri... Süper Lig'de corona virüsü pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından çalışmalarına 4'erli gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tekrar başlayan Göztepe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptan Beto yönetime yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...
Süper Lig'de corona virüsü pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından çalışmalarına 4'erli gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tekrar başlayan Göztepe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptan Beto yönetime yeşil ışık yaktı. Eski kulübü Sportin Lizbon'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Beto'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı.
Başkan Mehmet Sepil'in en kısa süre içinde Beto ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve İspanya'nın Sevilla takımlarıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran Beto Pimparel, Portekiz Milli Takım'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda gelen tecrübeli eldiven Süper Lig'de 87 müsabakaya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp kalesinde güven verdi.
- 28.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kaptan Beto'dan Göztepe'ye yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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