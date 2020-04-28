Kaptan Beto'dan Göztepe'ye yeşil ışık - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Kaptan Beto'dan 'ye

Kaptan Beto'dan Göztepe'ye yeşil ışık

Son dakika haberleri... 'de corona virüsü pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından çalışmalarına 4'erli gruplar halinde 'nde tekrar başlayan 'de sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptan Beto yönetime yaktı. İşte detaylar...

'de corona virüsü pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından çalışmalarına 4'erli gruplar halinde 'nde tekrar başlayan 'de sözleşmesi sezon sonu bitecek kaptan Beto yönetime yaktı. Eski kulübü Sportin Lizbon'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Beto'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı.

Başkan 'in en kısa süre içinde Beto ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve 'nın Sevilla takımlarıyla Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran Beto Pimparel, Portekiz 'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018 sezonunda gelen tecrübeli eldiven Süper Lig'de 87 müsabakaya, 'nda ise 2 maça çıkıp kalesinde güven verdi.

  1. 28.04.2020
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