Beto müjdesi
Eski kulübü S.Lizbon’un ısrarla istediği, Göztepe’de taraftarın sevgilisi kaptan kaleci Beto, Göz-Göz’de kalmaktan yana. Portekizli eldivene, 2 yıllık kontrat önerilecek.
Göztepe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaptan kaleci Beto sarı-kırmızılı yönetime yeşil ışık yaktı. Eski kulübü Sporting Lizbon'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. İzmir ekibinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Portekizli file bekçisine, 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in en kısa süre içinde tecrübeli yıldız ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve İspanya'nın Sevilla takımlarıyla Avrupa Ligi kupasını kazanan Beto, Milli Takım'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018'de gelen Beto, Süper Lig'de 87 maça, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmaya çıkıp kalesinde güven verdi. Usta kaleci özellikle kurtardığı penaltılarla ve yaptığı kritik kurtarışlarla 'beton' lakabını aldı, taraftarların gönlünde taht kurdu.
5 GRUPLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Göztepe, gruplar halinde tesislerinde çalışmaya başladı. Futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi. Soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi. Antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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