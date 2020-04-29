Beto müjdesi - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Beto müjdesi

müjdesi

Beto müjdesi

Eski kulübü S.Lizbon’un ısrarla istediği, ’de taraftarın sevgilisi kaptan kaleci , Göz-Göz’de kalmaktan yana. Portekizli eldivene, 2 yıllık kontrat önerilecek.

'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaptan kaleci sarı-kırmızılı yönetime yeşil ışık yaktı. Eski kulübü 'un da ısrarla istediği 36 yaşındaki eldivenin önceliğinin Göztepe olduğu ifade edildi. ekibinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Portekizli file bekçisine, 2 yıllık sözleşme önerileceği vurgulandı. Başkan 'in en kısa süre içinde tecrübeli yıldız ile mukavele yenileyeceği ve kaptanın takımda kalacağı bildirildi. Kariyerinde ülkesinin Porto ve 'nın Sevilla takımlarıyla Avrupa Ligi kupasını kazanan Beto, 'da 14 maça çıktı. Göztepe'ye 2017-2018'de gelen Beto, 'de 87 maça, 'nda ise 2 karşılaşmaya çıkıp kalesinde güven verdi. Usta kaleci özellikle kurtardığı penaltılarla ve yaptığı kritik kurtarışlarla 'beton' lakabını aldı, taraftarların gönlünde taht kurdu.

5 GRUPLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Göztepe, gruplar halinde tesislerinde çalışmaya başladı. Futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi. Soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi. Antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

  1. 29.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beto müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA