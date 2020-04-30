Göztepe'den golcü sürprizi! Babacar... | Khouma Babacar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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'den golcü sürprizi! ...

Göztepe'den golcü sürprizi! Babacar...

Süper Lig ekibi 'de sürprizi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına başlayan sarı kırmızılı ekip, önceliğini forvet mevkiine verirken, listesini belirledi. Buna göre Göztepe; Eder, Teodorczyk ve Khouma 'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

'de futbolcular çalışmalarına gruplar halinde Urla Arnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken yöneticiler de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, öncelikle golcü transferi üzerinde duran sarı-kırmızılılar İngiliz forvet Cameron Jerome ile yola devam etmeyi düşünmezken Lokomotiv Moskova'dan Portekizli golcü Eder ve Udinese'den Polonyalı santrfor Teodorczyk'in ardından İtalya Seri A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gündemine aldı. Az ama öz yapmayı planlayan yönetimin kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi.

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İSPANYA'DA DA OYNADI
Fiorentina'da tanınan , Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. İspanya'nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 maça çıkan Babacar 69 gol attı.

252 MAÇTA 69 GOL ATTI
Khouma Babacar, İtalya Serie A'da kiralık olarak forma giydiği Lecce'de bu sezon 17 maçta forma giyerken fileleri sadece 2 kez havalandırdı. Fiorentina, Modena, Padova, Racing Santander ve Sassuolo ekiplerinde forma giyen ve 252 resmi maça çıkan Senegalli golcü rakip fileleri 69 kez havalandırmayı başardı.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 16:58
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