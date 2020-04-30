Göztepe'den golcü sürprizi! Babacar...

Süper Lig ekibi Göztepe'de transfer sürprizi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına başlayan sarı kırmızılı ekip, önceliğini forvet mevkiine verirken, listesini belirledi. Buna göre Göztepe; Eder, Teodorczyk ve Khouma Babacar'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
Göztepe'de futbolcular çalışmalarına gruplar halinde Urla Arnan Süvari Tesisleri'nde sürdürürken yöneticiler de gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, öncelikle golcü transferi üzerinde duran sarı-kırmızılılar İngiliz forvet Cameron Jerome ile yola devam etmeyi düşünmezken Lokomotiv Moskova'dan Portekizli golcü Eder ve Udinese'den Polonyalı santrfor Teodorczyk'in ardından İtalya Seri A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gündemine aldı. Az ama öz transfer yapmayı planlayan yönetimin kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi.
İSPANYA'DA DA OYNADI
Fiorentina'da tanınan Babacar, Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. İspanya'nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 maça çıkan Babacar 69 gol attı.
252 MAÇTA 69 GOL ATTI
Khouma Babacar, İtalya Serie A'da kiralık olarak forma giydiği Lecce'de bu sezon 17 maçta forma giyerken fileleri sadece 2 kez havalandırdı. Fiorentina, Modena, Padova, Racing Santander ve Sassuolo ekiplerinde forma giyen ve 252 resmi maça çıkan Senegalli golcü rakip fileleri 69 kez havalandırmayı başardı.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 16:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'den golcü sürprizi! Babacar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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