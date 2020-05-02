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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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ve satış listesinde

Borges ve Poko satış listesinde

golcüler , ve gibi isimleri gündeme alan 'nin, kadroda düşünmediği orta saha ve ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi.

Dış transferde golcüler , ve gibi isimleri gündeme alan 'nin, kadroda düşünmediği orta saha ve ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi. Yüksek maliyetlerden dolayı yabancı sayısını azaltamaya çalışan Ege ekibinde 1 yıl daha kontratı bulunan Borges ve Poko'yu elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetimin, tekliflere de açık olduğu vurgulandı.
  1. 2.5.2020
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