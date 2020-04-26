Quaresma açıkladı! "Geri dönmeyi çok isterim" - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Quaresma açıkladı! "Geri dönmeyi çok isterim"

Quaresma açıkladı! "Geri dönmeyi çok isterim"

Quaresma açıkladı! "Geri dönmeyi çok isterim"

ekiplerinden 'da forma giyen 'ın eski yıldızı , gelecek planlarını anlattı. kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Porto'ya dönmeyi çok isterim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım" ifadesini kullandı.

'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra sezon ortasında 'nın yolunu tutan , geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Eski takımı 'nun kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini Porto'da noktalamak istediğini söyledi.

Quaresma'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞEMEDİK"
Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup konuşma şansı bulamadık.

"FUTBOLU PORTO'DA BIRAKMAK İSTERİM"
Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak yapılması gereken birçok şey var. Tüm sorunları tek başıma çözemem. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım.

"TELLES ÇOK KALİTELİ BİR FUTBOLCU"
Porto'da Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. , yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim.

"PORTO OYUNCULARINI KISKANIYORLAR"
Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor.

  1. 26.04.2020
  2. Güncelleme: 26.04.2020 21:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma açıkladı! "Geri dönmeyi çok isterim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA