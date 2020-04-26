Quaresma açıkladı! "Geri dönmeyi çok isterim"
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, gelecek planlarını anlattı. Porto kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, "Porto'ya dönmeyi çok isterim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra sezon ortasında Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Eski takımı Porto'nun kulüp televizyonuna konuşan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerini Porto'da noktalamak istediğini söyledi.
Quaresma'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞEMEDİK"
Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup konuşma şansı bulamadık.
"FUTBOLU PORTO'DA BIRAKMAK İSTERİM"
Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak yapılması gereken birçok şey var. Tüm sorunları tek başıma çözemem. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım.
"TELLES ÇOK KALİTELİ BİR FUTBOLCU"
Porto'da Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. Pepe, yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim.
"PORTO OYUNCULARINI KISKANIYORLAR"
Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor.
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 21:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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