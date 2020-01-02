Asker selamına laf edilemez
Kasımpaşa'nın Boşnak orta sahası Hajradinovic, A Milli Futbol Takımı'nı Euro 2020'ye katılmasından dolayı kutlayarak, asker selamına ilişkin UEFA'ya tepki gösterdi.
Kasımpaşa'nın Boşnak orta sahası Hajradinovic, A Milli Futbol Takımı'nı Euro 2020'ye katılmasından dolayı kutlayarak, asker selamına ilişkin UEFA'ya tepki gösterdi. Hajradinovic, "Oldukça iyi bir eleme dönemi geçirdiler. Bütün maçlarda kompakt ve birlikte hareket ettiler. Gerçek bir takımın kimliğini sahaya yansıttılar. Asker selamına olumsuz bir şey söylenemez" değerlendirmesinde bulundu.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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