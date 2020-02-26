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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Bilgin bugün defnedilecek

Bilgin bugün defnedilecek

Denizlispor karşılaşmasında tribünde kalp krizi geçirip vefat eden ’nın eski sportif direktörü , bugün toprağa verilecek.

Denizlispor karşılaşmasında tribünde kalp krizi geçirip vefat eden 'nın eski sportif direktörü , bugün toprağa verilecek. Nursal Bilgin'in cenazesi öğle namazını müteakiben Etiler Camii'nden kaldırılacak, ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.
  1. 26.2.2020
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