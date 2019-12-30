Quaresma sürprizi! Geldiği gibi gidiyor
23 Aralık'ta Santos'un başına geçen teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'yı takımda görmek istediği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir talip çıktı. Hem Brezilya hem de POrtekiz basınında yer alan haberlere göre Santos, tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.
Aralık ayında Brezilya ekibinin başına geçen 73 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Porto'da birlikte çalıştığı Quaresma'yı takımında görmek istediği ifade edildi.
Kasımpaşa ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu gitmek isterse kulübün zorluk çıkarmayacağı öne sürülüyor. Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Quaresma kariyerinde Porto, Beşiktaş, Chelsea ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giydi.
- 30.12.2019
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helsl helal olsun karakter meselesi işte..başkası lsa parayı duyup giderdi..delikanlı ahlaklı oyuncularmış..şampiyonluğu hakediyorsunuz yiğidolar
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