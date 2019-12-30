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30 Aralık 2019, Pazartesi
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sürprizi! Geldiği gibi gidiyor

Quaresma sürprizi! Geldiği gibi gidiyor

23 Aralık'ta 'un başına geçen teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın forması giyen Ricardo 'yı takımda görmek istediği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig ekiplerinden 'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo 'ya sürpriz bir talip çıktı. Hem Brezilya hem de basınında yer alan haberlere göre , tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.

Aralık ayında Brezilya ekibinin başına geçen 73 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Porto'da birlikte çalıştığı Quaresma'yı takımında görmek istediği ifade edildi.

Kasımpaşa ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu gitmek isterse kulübün zorluk çıkarmayacağı öne sürülüyor. Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Quaresma kariyerinde Porto, Beşiktaş, Chelsea ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giydi.


  1. 30.12.2019
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