Quaresma sürprizi! Geldiği gibi gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir talip çıktı. Hem Brezilya hem de POrtekiz basınında yer alan haberlere göre Santos, tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.

Aralık ayında Brezilya ekibinin başına geçen 73 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Porto'da birlikte çalıştığı Quaresma'yı takımında görmek istediği ifade edildi.

Kasımpaşa ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu gitmek isterse kulübün zorluk çıkarmayacağı öne sürülüyor. Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Quaresma kariyerinde Porto, Beşiktaş, Chelsea ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giydi.



