Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum"

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, telekonferans yöntemiyle katıldığı canlı yayında hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de eşi ve çocuklarıyla karantinada olan Portekizli futbolcu, küçükken ekonomik durumlarının iyi olmadığını dile getirdi ve şu sözleri sarf etti:

Ben çocukken, sık sık duş alamazdım çünkü evimizde banyo yoktu. Bugün günde 4 ya da 5 kez yıkanıyorum. Artık su faturasını ödeyecek param var ve bu yüzden sürekli duş alıyorum.



