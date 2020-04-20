Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum"
Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız futbolcu, yaşamına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Tecrübeli oyuncu, "Küçükken evimizde banyo olmadığı için duş alamazdım. Şimdi günde 4-5 kez yıkanıyorum" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, telekonferans yöntemiyle katıldığı canlı yayında hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de eşi ve çocuklarıyla karantinada olan Portekizli futbolcu, küçükken ekonomik durumlarının iyi olmadığını dile getirdi ve şu sözleri sarf etti:
Ben çocukken, sık sık duş alamazdım çünkü evimizde banyo yoktu. Bugün günde 4 ya da 5 kez yıkanıyorum. Artık su faturasını ödeyecek param var ve bu yüzden sürekli duş alıyorum.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 11:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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