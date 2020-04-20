Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum" - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum"

Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum"

Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum"

forması giyen Portekizli yıldız futbolcu, yaşamına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Tecrübeli oyuncu, "Küçükken evimizde banyo olmadığı için duş alamazdım. Şimdi günde 4-5 kez yıkanıyorum" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig ekiplerinden 'da forma giyen , telekonferans yöntemiyle katıldığı canlı yayında hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'de eşi ve çocuklarıyla karantinada olan Portekizli futbolcu, küçükken ekonomik durumlarının iyi olmadığını dile getirdi ve şu sözleri sarf etti:

Ben çocukken, sık sık duş alamazdım çünkü evimizde banyo yoktu. Bugün günde 4 ya da 5 kez yıkanıyorum. Artık su faturasını ödeyecek param var ve bu yüzden sürekli duş alıyorum.


  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 11:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma'dan ilginç açıklama! "Günde 4-5 kez yıkanıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA