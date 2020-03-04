Quaresma üstünde servet taşıyor!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, Zorlu AVM'de görüntülendi. Tecrübeli futbolcunun giydiği kıyafetler ve taşıdığı aksesuarların toplam değeri, 1 milyon TL'yi geçti.
Kasımpaşa futbol takımının Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, geçtiğimiz gün eşi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Takımının zor günler geçirmesi nedeniyle morali bozuk olan futbolcu, lüks tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Takvim'in haberine göre sıra dışı kombinleriyle sık sık gündeme gelen futbolcunun tarzının toplam değeri ise şöyle:
Nike Air Force ayakkabı 680 TL, Louis Vuitton çanta 7 bin 950 dolar, (49 bin lira), Rolex saat 178 bin dolar (1 milyon 90 bin lira), Dsquared2 sweatshirt 3 bin 39 TL, Dsquared2 pantolon 3 bin 819 TL...
- 04.03.2020
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