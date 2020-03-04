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04 Mart 2020, Çarşamba
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Quaresma üstünde servet taşıyor!

Quaresma üstünde servet taşıyor!

ekiplerinden forması giyen Portekizli yıldız futbolcu , Zorlu AVM'de görüntülendi. Tecrübeli futbolcunun giydiği kıyafetler ve taşıdığı aksesuarların toplam değeri, 1 milyon TL'yi geçti.

futbol takımının Portekizli yıldızı , geçtiğimiz gün eşi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Takımının zor günler geçirmesi nedeniyle morali bozuk olan futbolcu, lüks tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Takvim'in haberine göre sıra dışı kombinleriyle sık sık gündeme gelen futbolcunun tarzının toplam değeri ise şöyle:

Nike Air Force ayakkabı 680 TL, çanta 7 bin 950 dolar, (49 bin lira), Rolex saat 178 bin dolar (1 milyon 90 bin lira), Dsquared2 sweatshirt 3 bin 39 TL, Dsquared2 pantolon 3 bin 819 TL...


  1. 04.03.2020
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