Geçmiş olsun Paşa

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol dünyasını da derinden sarsmaya devam ediyor. TFF'nin 'şimdilik' kelimesinin altını çizerek 12 Haziran'da başlatmayı düşündüğü Süper Lig öncesinde, bir koronavirüs vakası da Kasımpaşa'da çıktı. Hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren lacivert-beyazlı kulüpte, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına önceki gün yapılan testler sonucunda, iki futbolcuda koronavirüse rastlandı. Ancak bu isimlerin kim olduğu kulüp tarafından açıklanmadı.

İDMANA BAŞLAYAN İLK KULÜPTÜ

Kasımpaşa sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştır. Futbolcuların izolasyon takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi. Gelecek hafta yeniden teste girecek Paşa'da çalışmalar süresiz iptal edildi. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de sahaya inen ilk kulüp olarak dikkatleri çekmişti.

İÇİMİZDE KORKU VAR

Paşa'nın 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Koç, liglerin başlamasından endişeli. Koç, "Futbolun başlaması için virüsün bitmesi lazım. Futbolcular olarak içimizde korku var. Herkes endişeli" değerlendirmesinde bulundu.

PROTOKOLÜ UYGULAMA SIKINTILI

K.Paşa Doktoru Cem Ergenç, TFF'nin yayınladığı sağlık protokolü için saptamalarda bulundu. Ergenç, "TFF Sağlık Kurulu'nun protokolünü doğru buluyorum ama uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Uygulanabilirliği tartışılır" dedi.

TFF ve kulüpler, koronavirüs çıkan K.Paşa'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi. TFF mesajında, "K.Paşa futbolcularına ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.