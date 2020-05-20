2 oyuncu pozitif çıkmıştı! Kasımpaşa yeni corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan sevindiren haber geldi. Mavi-beyazlılar rutin olarak yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı ve daha önce 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Kasımpaşa, daha önce pozitif sonuç alınan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.
- 20.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2 oyuncu pozitif çıkmıştı! Kasımpaşa yeni corona virüsü test sonuçlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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