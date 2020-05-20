2 oyuncu pozitif çıkmıştı! Kasımpaşa yeni corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Kasımpaşa, daha önce pozitif sonuç alınan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.