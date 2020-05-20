2 oyuncu pozitif çıkmıştı! Kasımpaşa yeni corona virüsü test sonuçlarını açıkladı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Kasımpaşa 2 oyuncu pozitif çıkmıştı! Yeni test sonuçları açıklandı

2 oyuncu pozitif çıkmıştı! yeni corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

2 oyuncu pozitif çıkmıştı! Kasımpaşa yeni corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

ekiplerinden 'dan sevindiren haber geldi. Mavi-beyazlılar rutin olarak yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı ve daha önce 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

, daha önce pozitif sonuç alınan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

İşte o açıklama:
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü yapılan 3. testleri neticesinde; daha önce pozitif sonuç bulunan 2 futbolcu da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

  1. 20.05.2020
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