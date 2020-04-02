Quaresma'dan Yusuf Erdoğan'a olay sözler! "Ne güzel ağlattım seni" - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Quaresma'dan olay sözler! "Ne güzel ağlattım seni"

Quaresma'dan 'a olay sözler! "Ne güzel ağlattım seni"

Quaresma'dan Yusuf Erdoğan'a olay sözler! "Ne güzel ağlattım seni"

'nın 27 yaşındaki tecrübeli futbolcusu gündem ile açıklamalarda bulunurken, takım arkadaşı ile yaşadığı bir olayla ilgili flaş itiraflarda bulundu.

'nın yıldız futbolcusu Skorer'e konuştu. Corona virüsü gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunan Erdoğan, Öncelikle bu yaşadığımız olaylar karşısında şok içindeyim diyebilirim. Evimizden çakmıyoruz. Bizimde takım olarak tam yükselişe geçtiğimizi bir dönemde bunun olması büyük bir talihsizlik oldu. Ama kursa sürede inşallah bütün dünya olarak bunu atlatacağımızı temenni ediyorum. Hassas bir dönemdeyiz lütfen sevdiklerimizi korumak adına dışarı makmayalım diyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZON BENİM EVİM DİYEBİLİRİM"

'un kendisi için çok özel olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Trabzon benim evim diyebilirim hatta bir çok kişi Ispartalı olmama rağmen beni Trabzonlu zannediyor. O yüzden ben Trabzon'a hep memleketim diyorum çok seviyorum. Bugün bu meslekten para kazanabiliyorsa Trabzon halkı sayesindedir. En özelimi bilen insanların yüzde 90'ı Trabzonlu. Benim için çok özel bir yer harika anılarım var. Trabzon benim için her zaman farklıdır" dedi.

FLAŞ QUARESMA İTİRAFI

Takım arkadaşı Quaresma ile ilgili ise olay itiraflarda bulunan yıldız oyuncu, " ile çok ortak yanımız vardı. Ne zaman ona karşı oynasam bana çok sert faulleri oluyordu. - Trabzon karşılaşmasında çok sert bir hareket yapmıştı bana. Ayağım kırılabilirdi Allah korudu. Sonrasında özür diledi benden. Kasımpaşa'ya geldiğin ilk gün beni gördü sarıldı bana. Bende dedim herhalde özür dileyecek benden. Geldi bana güldü ve dedi ki sana nasıl vurdum ama ne güzel ağlattım seni dedi. Ben şok oldum böyle bir şey beklemiyordum kendisinden. Gerçekten bizimle çok ilgileniyor sağolsun. Gerçekten büyük bir isim güzel anılar biriktiriyoruz birlikte" şeklinde konuştu.

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Quaresma'dan Yusuf Erdoğan'a olay sözler! "Ne güzel ağlattım seni" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA