Kasımpaşa Spor Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Spor Kulübü, corona virüsü salgını sebebiyle hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını, ücretsiz izne çıkarılmayacağını ve maaşlarında da indirime gidilmeyeceğini açıkladı.
"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Bu süreçte Kulüp Başkanımız Turgay Ciner'in isteği doğrultusunda Kasımpaşa Spor Kulübü olarak;
Hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız.
Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız.
Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz.
Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz.
Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız.
Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz."
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 18:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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