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31 Mart 2020, Salı
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: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız

Kasımpaşa Spor Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız

, corona virüsü salgını sebebiyle hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını, ücretsiz izne çıkarılmayacağını ve maaşlarında da indirime gidilmeyeceğini açıkladı.

Kasımpaşa, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde çalışanlarının durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu dönemde ihtiyaç sahiplerine destek olacakları da aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Bu süreçte Kulüp Başkanımız 'in isteği doğrultusunda olarak;

Hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız.
Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız.
Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz.
Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz.
Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız.
Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz."
  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 18:11
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