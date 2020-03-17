Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 27'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren Paşa, deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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