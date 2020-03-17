Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 27'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında 'yi 2-0'lık skorla deviren Paşa, deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 17.03.2020
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