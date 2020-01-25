Paşa’dan üç imza birden
Transferin hızlı ekibi Kasımpaşa, üç imza birden attırdı. Altınordu'dan sol kanat Anıl Koç (24) ve Lokeren'in Belçikalı sağ beki Mickael Tırpan'a (26) 3.5 yıllık imza attıran İstanbul ekibi, Al-İttifak'ın Tunuslu sol beki Oussama Haddadi'yi (27) 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Transferin hızlı ekibi Kasımpaşa, üç imza birden attırdı. Altınordu'dan sol kanat Anıl Koç (24) ve Lokeren'in Belçikalı sağ beki Mickael Tırpan'a (26) 3.5 yıllık imza attıran İstanbul ekibi, Al-İttifak'ın Tunuslu sol beki Oussama Haddadi'yi (27) 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
- 25.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Paşa’dan üç imza birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.