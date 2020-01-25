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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Paşa’dan üç imza birden

Paşa’dan üç imza birden

hızlı ekibi , üç imza birden attırdı. Altınordu'dan sol kanat (24) ve Lokeren'in Belçikalı sağ beki 'a (26) 3.5 yıllık imza attıran ekibi, Al-İttifak'ın Tunuslu sol beki 'yi (27) 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

hızlı ekibi , üç imza birden attırdı. Altınordu'dan sol kanat (24) ve Lokeren'in Belçikalı sağ beki 'a (26) 3.5 yıllık imza attıran ekibi, Al-İttifak'ın Tunuslu sol beki 'yi (27) 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

  1. 25.1.2020
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