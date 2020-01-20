Kasımpaşa Gohou'ya imzayı attırdı! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa Gohou'ya imzayı attırdı!

Gohou'ya imzayı attırdı!

Kasımpaşa Gohou'ya imzayı attırdı!

ekiplerinden , bir süredir santrfor arayışlarına devam ediyordu. ekibi görüşmelerini sürdürdüğü Fildişi Sahilli golcü 'yu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki santrfor, 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. 'de şu ana kadar beklentilerin altında kalan ekibi, teknik direktör 'yla yollarını ayırmıştı. Bir süredir santrfor arayışlarında olan mavi-beyazlı ekip, son olarak ekiplerinden Beijing 'da forma giyen 'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çin Ligi ekiplerinden Beijing BSU'nun 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gerard Gohou, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5+2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÜLKEMİZDE FORMA GİYMİŞTİ!

Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou, ülkemize hiç de yabancı değil... Fildişili golcü ülkemizde daha önce ve Denizlispor formalarını da terletmişti. Deneyimli futbolcu artık Kasımpaşa'nın başarısı için mücadele vericek.

26 MAÇTA 21 GOL!
31 yaşındaki Fildişi forvet, geçen sezon Beijing BSU takımında görev aldığı 26 maçta 21 gol attı.


  1. 20.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa Gohou'ya imzayı attırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN