Tarkan’ın gözü Büyükler’de

Kasımpaşa'nın A.Wien'den yeni transferi orta saha Tarkan Serbest, gözünü büyük takımlara çevirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, "Sahada iyi bir performans gösterirsem kendime çok güveniyorum. İstanbul'daki büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri" ifadelerini kullandı.