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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’ın gözü Büyükler’de

Tarkan’ın gözü Büyükler’de

'nın A.Wien'den yeni transferi orta saha Serbest, gözünü büyük takımlara çevirdi.

'nın A.Wien'den yeni transferi orta saha Serbest, gözünü büyük takımlara çevirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, "Sahada iyi bir performans gösterirsem kendime çok güveniyorum. 'daki büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri" ifadelerini kullandı.

  1. 13.1.2020
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