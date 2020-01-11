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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Paşa’da

Tarkan Serbest Paşa’da

, geçen sezon formasını giyen 'i A.Wien takımından etti. Lacivert-beyazlılar 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

, geçen sezon formasını giyen 'i A.Wien takımından etti. Lacivert-beyazlılar 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon 'da A.Wien'de 18 maçta, 1 gol atan Tarkan, geçen sezon Kasımpaşa'da oynadığı 40 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı vermişti.
  1. 11.1.2020
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